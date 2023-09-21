Минспорта РФ не будет платить призовые нейтральным спортсменам на Олимпиаде-2024: «Едут как никто от никого»

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовых в России за участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет МОК», — цитирует Кадырова ТАСС.

Чиновник добавил, что в случае, если кто-то из россиян выиграет медаль любого достоинства, то вопрос будет подниматься.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Кадыров заявил о плановом сокращении финансирования российского спорта — с 55,8 миллиарда рублей в 2024 году, до 49 миллиардов рублей в 2026-м.