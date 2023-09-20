Россия не выплатит нейтральным спортсменам призовые за участие в Олимпиаде

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Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не смогут получить в России призовые за участие в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.
«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», — приводит слова Кадырова ТАСС.
Кроме того, по словам Кадырова, если кто-то россиян сможет завоевать медаль на Олимпиаде, этот вопрос поднимется дополнительно.
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.