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Сегодня, 08:59

Россия предложила альтернативный вариант декларации для допуска спортсменов

Виктория Кравченко
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Федерация тяжелой атлетики России предложила Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) альтернативный вариант декларации для российских спортсменов. Ранее IWF не допустила российских тяжелоатлетов до чемпионата мира. Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Вариант декларации ФТАР отражает условия и требования всех регулирующих международное спортивное движение документов. В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни», — цитирует главу ФТАР Максима Агапитова «РИА Новости».

Он также считает, что нынешний документ противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Источник: https://www.sport-express.ru/weightlifting/news/iwf-ne-dopustila-rossiyskih-tyazheloatletov-do-chempionata-mira-2109722/
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