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Сегодня, 19:38

Егорян об олимпийском факеле: «Мне бы хотелось увидеть его вживую в Париже»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала «СЭ», что хотела бы увидеть вживую факел летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Мне бы хотелось увидеть олимпийский факел вживую в Париже. Получится ли? Шанс есть всегда. Но он все дальше и дальше от нас», — сказала Егорян «СЭ».

Ранее оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже на своем сайте представил дизайн олимпийского факела.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе. При этом рекомендовано не допускать тех спортсменов, которые выражали публичную поддержку СВО или связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила некоторых российских спортсменов до участия в соревнованиях, но Яна Егорян, а также ряд других сильнейших фехтовальщиц и фехтовальщиков России не получили разрешение на выступления.

фехтование
Олимпиада
Яна Егорян
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