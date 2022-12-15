Софья Великая: «Моя уверенность в участии в Олимпиаде может закончиться только в марте»

Российская фехтовальщица Софья Великая оценила вероятность выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я позитивный человек, поэтому моя уверенность в участии в Играх может закончиться только в марте 2023 года, потому что в апреле начнется отбор, — цитирует Sport24 Великую. — До этого момента верю, что ситуация разрешится и справедливость будет на нашей стороне, потому что спорт вне политики. Спорт — эта площадка, которая объединяет весь мир и создает вне зависимости от происходящего оазис мира и добра.

Если честно, смотрю результаты международных турниров, но бои еще ни разу не посмотрела. Судя по результатам и по уровню, не думаю, что там очень скучают по нам. Нет такой стабильности, как было при нас на протяжении многих лет. Чтобы расти, должна быть конкуренция. Чем выше будет конкуренция, которую мы даем, тем выше будут их результаты.

Раньше к внутренним стартам вообще никак не относилась. Все свои очки зарабатывала на международных стартах. Но недавно была «Московская сабля». Поверьте, ничем не уступает чемпионату мира по организации, накалу страстей. Достаточно высокий уровень. Если мы дальше будем это продолжать поддерживать, будем развивать свой вид спорта".

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.