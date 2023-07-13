Маслова: «Я всегда считала, что Олимпиада — событие, где люди объединяются, но не сейчас»

22-летняя российская гандболистка «Бреста» Валерия Маслова поделилась мнением о статусе предстоящих Олимпийских игр.

«От меня не зависит ничего, я даже не знаю, взяли бы меня. Конечно, я хотела бы поехать. Недавно видела фото олимпийского мерча. Там написано «Все виды спорта для всех людей». Я считаю, что это совершенно неправильно, это не так. Эта Олимпиада — полная политика. Поэтому я считаю, что в данной ситуации, когда вы не допускаете одну из величайших стран на Олимпиаду, вы не можете писать на мерче такое. Лучше бы написали «Мир во всем мире», что «Спорт — един», но ведь спорт сейчас тоже не един, по сути.

Я всегда считала, что Олимпиада — событие, где люди объединяются, но не сейчас. Мне обидно за атлетов. Люди готовятся всю жизнь, есть виды спорта, где только Игры считаются величайшим достижением и ничего больше. Происходящее — неправильно», — приводит слова Масловой Sport24.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.