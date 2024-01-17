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Сегодня, 09:50

Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Климент Колесников.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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В отделе коммуникаций Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не были зарегистрированы в числе участников февральского чемпионата мира по водным видам спорта. Этот турнир — последний шанс для спортсменов отобраться на Олимпиаду в Париже.

«В настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», — заявил ТАСС представитель отдела коммуникаций World Aquatics.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля.

Мужской и женский заплывы на дистанции 10 км включены в программу Олимпийских игр 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19746123
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