Российские спортсмены в командных видах спорта не будут допущены до Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит на Олимпиаду в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, сообщат ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Сегодня стало известно, что МОК принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Будут применяться условия отбора по рекомендациям исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Россияне и белорусы не получат допуск до всех командных соревнований. Также в участии в Олимпиаде-2024 будет отказано лицам, связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица не получат аккредитацию.

На данный момент на Олимпиаду-2024 квалифицировались восемь россиян и три белоруса.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.