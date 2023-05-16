Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх

Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — сказано в заявлении ЕОК.

27 января 2023 года пресс-служба ЕОК сообщала, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр. Позже стало известно, что российским боксерам начали поступать предложения принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже.

Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.