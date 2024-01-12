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Сегодня, 09:17

Бывший муж российской фехтовальщицы Поздняковой собирается выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Константин Лоханов (справа).
Фото Getty Images
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Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает USA Today.

Спортсмен уже получил поддержку от Федерации фехтования США, а также от Олимпийского и Паралимпийского комитетов США.

Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Глава Федерации фехтования США Фил Эндрюс направил письмо в конгресс с просьбой помочь спортсменам и ускорить процесс получения ими гражданства.

«Все три спортсмена пошли на серьезные жертвы и поставили свои жизни под угрозу ради шанса представлять нашу страну. Мы просим приложить усилия и поддержать их в такой непростой ситуации», — приводит USA Today текст письма Эндрюса.

С 2020 года Константин Лоханов был женат на двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию на саблях Софии Поздняковой. В мае 2022 года спортсмен переехал в США, после этого пара развелась.

25-летний Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, он выступал за сборную России на Олимпиаде-2020 в Токио. В сентябре 2022 года спортсмена исключили из российской национальной команды.

София Позднякова (справа) с&nbsp;родителями Станиславом и&nbsp;Анастасией Поздяковыми. София Позднякова: «Если бы уехала в США к бывшему мужу, папа вычеркнул бы меня из жизни»

Фехтование
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