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Станислав Поздняков: «Уверен, что число участников Всероссийского олимпийского дня превысит миллион»

Поздняков осмотрел центральную площадку Всероссийского олимпийского дня
Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель ОКР Станислав Поздняков осмотрел центральную площадку Всероссийского олимпийского дня, которая в нынешнем году расположилась возле «Газпром Арены» в Петербурге, и поделился впечатлениями.

— Петербург — яркий, солнечный и олимпийский, — отметил Поздняков. — Мы уже установили неофициальный рекорд мероприятия по числу олимпийских чемпионов и призеров на одной сцене, их собралось более 50. Самым важным в этом празднике является то, что он проходит по всей стране. Центральной площадкой стал Петербург — у этого города замечательные спортивные традиции. И мы рады, что с каждой минутой люди все прибывают — здесь все ориентировано на то, чтобы всей семьей познакомиться с разными видами спорта и найти информацию о том, как записать детей в спортивную школу. То есть мы все вместе участвуем в формировании олимпийского резерва на будущее и выполняем гуманитарную миссию олимпизма. Уверен, что когда мы будем подсчитывать общее количество участников мероприятий, посвященных Всероссийскому олимпийскому дню, их будет больше миллиона человек по всей стране. В не самой простой ситуации вокруг олимпийского движения самое время сконцентрироваться на себе и на том, что мы можем предложить людям. Это здоровый образ жизни, занятия спортом — то, что мы видим здесь на площадках. Одним словом — быстрее, выше, сильнее!

Всероссийский олимпийский день проводится в 34-й раз в истории. В Петербурге представлены более 30 спортивных федераций и организаций.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
0
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