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Станислав Поздняков: «Понятно, что число россиян на Играх в Париже будет меньше, чем в Токио»

Поздняков ответил, могут ли россияне быть допущены к отбору на Олимпийские игры-2024
Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель ОКР Станислав Поздняков ответил на вопрос, на каких условиях российские спортсмены могут быть допущены к отбору на Олимпийские игры в Париже.

— Поскольку система квалификации во всех видах спорта разная, каждый случай будет изучаться индивидуально, — пообещал Поздняков. — Но напомню, что МОК обладает правами на проведение Игр, и изменение и дополнение формата квалификации также является прерогативой исполкома организации. Не исключено, что условия отбора могут быть изменены, чтобы российские и белорусские спортсмены могли принять в них участие. Если я скажу, что в Париже наша команда выступит в таком же составе, что и, например, в Токио, это будет лукавством. Понятно, что численность состава будет меньше. Тем не менее, все участники Олимпийского саммита говорили, что олимпийская семья на то и семья, чтобы заботиться о всех своих детях-спортсменах.

Безусловно, нынешняя ситуация уникальна не только для России, но и для всего олимпийского движения. Давление на нас происходит по причине коллективной позиции политических структур западных стран, которые с помощью ограничений или запретов на въезд для спортсменов, отказов в осуществлении различных платежей решают, может конкретный атлет принимать участие в соревнованиях или нет. Это прямое нарушение Олимпийской хартии, потому что единственным критерием здесь должна быть спортивная составляющая. И подобными мерами правительства пытаются диктовать волю международному олимпийскому движению, что ставит его под угрозу. Соревнования должны проводиться в свободной от какого-либо давления обстановке.

На данный момент российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях в большинстве олимпийских дисциплин.

Станислав Поздняков
ОКР
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