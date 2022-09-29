Поздняков провел встречу с главой НОК Сирии

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел рабочую встречу с коллегами из НОК Сирии во главе с Фарисом Муаллой. Стороны обсудили возможности по совместной подготовке спортсменов двух стран к Играм-2024 в Париже, программы обмена и повышение квалификации тренеров.

— Продолжаем серию встреч с национальными олимпийскими комитетами дружественных стран, — сказал Поздняков журналистам. — Перед предстоящими летними Играми мы предлагаем партнерам наши многочисленные и обширные возможности в виде тренировочных баз. Второй вопрос — гуманитарная составляющая нашего сотрудничества. У нас очень обширная повестка по обмену тренерами, повышения их квалификации, также будут различные мероприятия по пропаганде олимпийского движения, различные встречи между комиссиями спортсменов.

В пятницу Поздняков также принял участие в торжественной высадке деревьев на Аллее олимпийской славы у ледового дворца «Кузбасс». Также продолжил работу стенд ОКР в выставочной части форума, который глава ОКР посетил вместе с помощником Президента РФ Игорем Левитиным и министром спорта Олегом Матыциным. На стенде представили концепцию будущего Олимпийского музея и часть экспонатов.