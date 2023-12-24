Рылов об отказе участвовать в Олимпиаде-2024: «Это мое личное действие. Не уверен, что стоит кому-то повторять»

Рылов не считает, что другие российские спортсмены должны отказываться от участия в ОИ вслед за ним

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, может ли его решение об отказе участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже стать примером для других российских спортсменов.

27-летний спортсмен заявил, что не хочет идти на поводу у МОК, а выступает за чистый спорт.

— Ваше решение об отказе участвовать в Олимпиаде должно ли стать примером для других российских спортсменов?

— Наверное, не уверен, что стоит кому-то повторять. Это сугубо мое личное действие. Скажем так, я достиг уже высоких результатов, поэтому решил публично сказать. Участие в Олимпиаде других спортсменов — это их сугубо личное решение, у всех разные обстоятельства. Каждый видит ситуация по-своему. Была ли реакция МОК на отказ? Пока ничего не поменялось. Кажется, у МОК и других организаций есть другие проблемы, помимо нас.

Также Рылов рассказал, что семья и близкие друзья поддержали его решение не принимать участие в Олимпиаде-2024.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.