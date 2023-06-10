Савлуков: «Надежду на участие в Олимпиаде-2024, безусловно, сохраняю»

Победитель забега на 400 метров в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков рассказал, что не теряет надежды выступить на летних Олимпийских играх 2024 года.

«Надежду на участие, безусловно, сохраняю. Хочется показать олимпийский норматив, чтобы уже быть уверенным: если нас вдруг допустят, он у меня есть. Ну а даже если этого не произойдет, все равно буду знать, что я один из тех, кто мог бы поехать. Что я сделал всё от себя зависящее. Что поделать, если нас не пускают? Надо смириться и забить. Но я не жалуюсь. Нас в России поддерживают как могут. Проводят такие турниры, придумывают что-то новое. Вот организовали забеги рядом с Красной площадью — здорово же! Призовые, опять же, получаем», — цитирует RT Савлукова.

25 января МОК заявил, что планирует летом рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.