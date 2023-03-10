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Сегодня, 16:07

Сейм Литвы призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
Спортсмены сборной ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Фото Global Look Press
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Сейм Литвы 10 марта на заседании принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Сейм Литвы принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международные соревнования, в том числе с нейтральным флагом», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Отмечается, что за резолюцию проголосовали все 109 депутатов, присутствовавших на заседании.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Позднее правительства более 30 стран выступили против участия в Олимпиаде россиян и белорусов. Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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