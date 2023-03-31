Гендиректор «Уфы»: «Я хочу, чтобы наши команды играли и двигались вперед»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение исполкома МОК о допуске российских спортсменов до международных турниров.

«Я хочу, чтобы наши команды играли и двигались вперед. Любой спортсмен живет ради того, чтобы выступать. Ради того, чтобы показывать результат. Мы все — не только Россия — должны их поддерживать. А как оно будет... Надеемся на здравый смысл», — приводит слова Газизова «КП Спорт».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.