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Шубенков: «В следующем году будут Олимпийские игры. Опять свистопляска — допуск-недопуск. Надоело»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Шубенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легкоатлет Сергей Шубенков предположил, что если бы россиян допустили до международных соревнований, его результаты были бы выше.

— Есть ощущение, что если бы были международные старты, то и результат был бы сильнее?

— Да. Есть, конечно, — сказал Шубенков. — Потому что если бы международные старты были, то и подготовка вся веселее бы шла. Тенденция же тянется уже приличное время. Это все одно на одно наслаивается. Как паровоз в итоге. Если даже сейчас объявить: «Серега, через неделю на международные старты едешь», то у меня на нервяке, на эмоциях десятка уже сама сбросится, а то и две. Как в 2021 году было, когда меня не пускали, не пускали, не пускали, потому что по делам проходил по нехорошим. Только допустили — и сразу две десятки снял со своих же результатов. Поэтому для меня это очень серьезный фактор. Даже сама атмосфера, само ощущение праздника.

— Мария Ласицкене со слезами сказала, что ее международная карьера завершена. У тебя есть такая чуйка?

— Да, Маша загрустила. Могу понять. Я как-то... Что у нас сейчас там есть? Будут в следующем году Олимпийские игры. Опять будет свистопляска — допуск-недопуск. Надоело, если честно, все это дело. Присутствует какое-то смирение, что ли. Здесь тоже весело. Ребята на пятки наступают. 13,70 бежишь, а они еще медленнее бегут. Все сильно в шоке от финальных результатов (на Мемориале Знаменских), потому что явно чувствовали, что бежим сильнее.

В субботу, 10 июня Шубенков стал победителем в финальном забеге на 110 метров с барьерами, он пробежал дистанцию за 13,69 секунды.

Олимпиада
Сборная России по легкой атлетике
Сергей Шубенков
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