Символика России будет запрещена на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрировать российскую символику на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, сообщает ТАСС.

Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. К ним будут применяться строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.