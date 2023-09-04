Скандинавские страны снова выступили против участия россиян в международных соревнованиях

Олимпийские и паралимпийские комитеты скандинавских стран снова опубликовали заявление о своем несогласии с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

Заявление подписали олимпийские комитеты Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не допустить участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте», — приводит слова из заявления РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).