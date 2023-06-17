Слуцкий считает, что выступление россиян на Олимпиаде без флага будет унижением для страны

Сегодня, 14:02
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх без флага и гимна станет унижением для страны.
«Сейчас идет обратный отсчет. Становится больше здравого смысла. Как беженцы мы не поедем. Как Россия — поедем, если такое решение будет принято. Не будем торопиться. А ехать без флага и гимна — подобные вещи унижают нас», — приводит слова Слуцкого ТАСС.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.