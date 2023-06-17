Слуцкий считает, что выступление россиян на Олимпиаде без флага будет унижением для страны

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх без флага и гимна станет унижением для страны.

«Сейчас идет обратный отсчет. Становится больше здравого смысла. Как беженцы мы не поедем. Как Россия — поедем, если такое решение будет принято. Не будем торопиться. А ехать без флага и гимна — подобные вещи унижают нас», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.