Спиридонов отреагировал на недопуск волейбольных сборных России до квалификации Олимпиады-2024

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление МОК о недопуске сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«Да я уже давно сказал, что у нас будет железный занавес на два-три года. И не только волейбол. Это касается всего спорта. Не нужно удивляться. Это политика», — сказал Спиридонов «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях