Спортивные федерации Украины угрожают лишить господдержки за участие в турнирах с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины выступило с предложением лишать спортивные федерации страны финансовой поддержки со стороны государства за участие их спортсменов в международных соревнованиях с гражданами России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Разработан проект постановления кабинета министров Украины, которым предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Минспорт также прорабатывает вопросы применения санкций к спортивным федерациям и ее членам. «Минспортом вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства», — говорится в сообщении министерства.

В конце марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены откажутся от участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 в Париже, в которых будут выступать россияне.