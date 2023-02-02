США выступили за сохранение запрета на флаги и гимны России и Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Белоруссии во время международных спортивных состязаний. Администрация североамериканского государства считает, что спортсмены из этих стран должны выступать в нейтральном статусе.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря. — Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции».

Ранее в МОК допустили участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, но заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном.