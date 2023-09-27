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Президент ОКР Поздняков — о требованиях МОК: «Подписание декларации, по сути, оформление отречения от своей страны»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Максим Максимов
Главный редактор
Президент ОКР Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» объяснил, почему считает неприемлемыми требования МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

— Какие условия в декларациях для допуска на соревнования наших спортсменов лично вы считаете абсолютно неприемлемыми?

— Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций. С моей точки зрения, идея основателя олимпийского движения барона де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к стартам без подписания каких-либо документов. Поэтому считаю, что подписание любой бумаги, которую предлагает Международная спортивная федерация или на которой настаивает Международный олимпийский комитет, является стратегической ошибкой этих организаций и абсолютно неприемлемо.

— И тем не менее перенесемся из идеального мира в нынешний. На какие условия мы точно скажем «нет»?

— Никакого подписания ни по каким условиям. Если человек подписывается, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны. В рекомендациях сказано: нейтральный атлет не должен ассоциироваться не только со своей страной, но и с национальным флагом, гимном, национальным олимпийским комитетом и национальной спортивной федерацией. На мой взгляд, подписывая документы в такой формулировке, спортсмен теряет свою идентичность с Россией. Я с огромным уважением отношусь к труду спортсменов и понимаю, что некоторые из них будут подписывать документы подобного рода и уже подписывают. Но принять это по-человечески не могу. Могу лишь предупредить, объяснить по возможности, на что это может повлиять, какие возникнут последствия.

У тех, кто готовил подобного рода документ, задача проста — раздробить российское спортивное сообщество. Это всегда было стратегической задачей всех наших недоброжелателей — привнести раскол в Россию, будь то отдельная территория, народы... Обратите внимание, на кого в первую очередь был обрушен удар, кого не допустили даже со всеми возможными подписями — спортсменов армейских, динамовских клубов. То есть тех, кто с точки зрения Запада имеет более твердую гражданскую позицию. А еще отрубили командные виды спорта, где внести разобщенность между спортсменами гораздо сложнее благодаря сплоченности и личным связям, дисциплине.

Главная задача любого НОК — не только участие в мероприятиях, но и пропаганда истинных, незыблемых ценностей олимпизма. Это не пустые слова. Это как раз о том, что именно сейчас происходит и на что направлены в действительности все эти критерии и рекомендации. Будем и дальше на постоянной основе вести работу со спортсменами, объяснять, чем все это грозит. В настоящий момент у них могут возникнуть сложности с финансированием, потому что формально МОК запретил нам выделять средства на подготовку нейтральных спортсменов. Дальше эти атлеты попадают в некую команду беженцев без возможности участвовать в национальных соревнованиях, ведь чемпионат России проводит национальная федерация, с которой спортсмены не могут ассоциироваться...

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Многое зависит сейчас от нашего спортивного сообщества — сможем ли мы противостоять натиску коллег из Лозанны или сломаемся и разобьемся. При самом плохом варианте одни виды спорта, подписав эти декларации, будут принимать участие в международных соревнованиях, а другие виды станут искать собственный путь, в том числе с участием в турнирах, не подпадающих под эгиду Международного олимпийского комитета. На следующий год запланировано много таких стартов. Заменить Олимпийские игры они, безусловно, не могут — на сегодняшний момент это физически невозможно. Но допускаю, что со временем такие соревнования расширят круг участников, привлекут глобальный интерес и в конечном итоге смогут стать если не альтернативой Олимпиадам, то во всяком случае противовесом.

— Правильно ли мы понимаем, что спортсмены, которые захотят подписать декларацию и отправиться на Олимпийские игры, не смогут рассчитывать на поддержку ОКР — ни финансовую, ни организационную, никакую вообще?

— Это исходит из рекомендаций Международного олимпийского комитета: спортсмен не может иметь ни прямой, ни косвенной ассоциации с ОКР.

— Фактически люди, которые подпишут декларацию и отправятся как частное лицо на Игры, уже не будут частью нашей страны?

— Совершенно точно.

— Условно, вы не будете болеть за Даниила Медведева в Париже, если он там окажется?

— Это сложный вопрос. Я переживаю за тех спортсменов, кто поехал на вынужденных условиях. Если они выиграли соревнования, то молодцы, конечно. Но гораздо обиднее за тех, кто подписал и проиграл. С их-то карьерами и судьбами что дальше?

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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