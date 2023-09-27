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Сегодня, 08:30

Поздняков — о деятельности Исинбаевой: «Елена самоустранилась от работы в Олимпийском комитете России»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Максим Максимов
Главный редактор
Президент ОКР Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

— Ваше мнение о ситуации вокруг Елены Исинбаевой, которую сейчас мощно критикуют из-за ее высказываний.

— Что касается ситуации в целом, Елена самоустранилась от работы в Олимпийском комитете России. Она также член Комиссии спортсменов ОКР, ее тоже там давно не видели. Исинбаева, безусловно, великая спортсменка. Она имеет право на публичные заявления. Но, с другой стороны, чем выше уровень публичности человека, тем больше ответственности он несет за свои слова.

— ОКР пытался связаться с Еленой до того, как ситуация вышла в публичное поле?

— Елена регулярно получает приглашения на все заседания и мероприятия, все материалы, касающиеся работы исполкома Олимпийского комитета. Только наша коммуникация, к сожалению, односторонняя.

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17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на 8 лет в августе 2016 года.

Елена Исинбаева
Станислав Поздняков
МОК
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