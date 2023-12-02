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Сегодня, 14:00

Поздняков: «На конструктивные взаимоотношения с МОК рассчитывать не приходится»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал «СЭ», чего ждет от грядущего 2024 года.

— Чего вы ждете от 2024 года? Грядет Олимпиада в Париже.

— В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится. Международный олимпийский комитет, с нашей точки зрения, необоснованно, нечестно и несправедливо ввел санкции против наших спортсменов и российского спорта. Недавно были введены санкции против Олимпийского комитета России. Тем самым были разрушены те взаимоотношения, которые существовали и строились десятилетиями.

— Что это значит для ОКР?

— Для нас это печально. Вряд ли мы можем что-то ждать, кроме надежд на разум тех людей, которые принимают решения. Надеюсь, что пройдет не очень большое количество времени и люди все осознают. Постараются сделать все таким образом, чтобы вернуть доверие между Международным олимпийским комитетом и главной российской олимпийской организацией.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.

Осенью Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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