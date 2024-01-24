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Сегодня, 14:12

Поздняков: «МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) подвергнуть получивших допуск на Олимпийские игры-2024 россиян и белорусов повторной проверке говорит о недоверии организации к международным федерациям.

«Это показывает уровень недоверия к международным спортивным федерациям, которые допускали наших спортсменов в нейтральном статусе», — приводит слова Позднякова ТАСС.

18 января официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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