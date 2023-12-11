Степанова поддержала российских гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала отказ российских гимнастов от участия в Олимпиаде-2024.

В декабре старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что национальной команде не стоит выступать на Олимпиаде, если Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит условия допуска.

«Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твердым характером и чувством собственного достоинства. С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом», — приводит слова Степановой РИА «Новости».

Летние Олимпийские игры в 2024 году состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.