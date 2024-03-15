Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Представители национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Балтии написали совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) на тему возможного участия российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2024.

«Мы твердо поддерживаем ранее выраженную позицию национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они не могут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году ни при каких обстоятельствах», — приводит слова письма RT со ссылкой на Inside The Games.

Ранее сообщалось, что МОК обсудит возможное участие российских и белорусских спортсменов в церемония открытия Олимпийских игр на следующем заседании комитета, которое состоится во вторник, 19 марта.

8 декабря 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.