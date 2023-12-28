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Сегодня, 17:00

Свентек — об Олимпиаде-2024: «Если я сосредоточусь на правильных вещах, то у меня будет шанс победить»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек вспомнила поражение от испанки Паулы Бадосы на Олимпиаде в Токио. Тогда она проиграла представительнице Испании во втором круге со счетом 3:6, 6:7.

«Я выступала на Олимпиаде только один раз. Конечно, давление было огромным. Вы могли видеть, что после того, как я проиграла Пауле, я плакала, вокруг этого была большая шумиха», — приводит Sportskeeda слова Свентек.

Она также надеется, что на Олимпиаде 2024 года выступит гораздо лучше.

«Конечно, на этот раз все будет немного по-другому. Соревнования пройдут на моем любимом покрытии. С другой стороны, от меня будут многого ожидать. Но если у меня будет правильный настрой, если я сосредоточусь на правильных вещах, то думаю, что смогу выступить так же хорошо, как на других турнирах, и у меня будет шанс победить», — добавила спортсменка.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-cried-big-fuss-iga-swiatek-recalls-tokyo-olympics-loss-paula-badosa-eyes-successful-2024-campaign-paris?key1=newsnowltennis
Теннис
Ига Свентек
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