Журова — о словах Позднякова: «Теннисисты — заложники этой ситуации»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавшего теннисистов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж, «командой иноагентов».

«Теннисисты — заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно. У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.