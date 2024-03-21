Журова: «В МОК мнение, что все спортсмены из России поголовно обязательно захотят участвовать на Олимпиаде без флага, гимна, без имен, без церемонии открытия»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что МОК допустил 55 спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже.

«55 человек точно не будет. Они не попадут под критерии, когда эта комиссия МОК еще более пристально рассмотрит этот вопрос. Это они сейчас специально говорят, чтобы предложить этим 55 спортсменам подписать какие-то документы, и надеются, что они это сделают. У них мнение, что все спортсмены из России поголовно обязательно захотят участвовать на Олимпиаде без флага, гимна, без имен, без открытия Игр», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов. Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.