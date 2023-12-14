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Сегодня, 14:36

Журова: «Путин не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду»

Журова отреагировала на слова Путина о возможной поездке российских спортсменов на Олимпиаду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова президента России Владимира Путина о возможной поездке российских спортсменов на Олимпиаду.

«Президент придерживается того мнения, которое было у него и раньше. Он сказал, что спортсмены вправе сами решить, и надо проанализировать условия, которые ставятся. Я согласна с ним. Мы сейчас в жесткой форме запретим ряду спортсменов участвовать, а через два месяца МОК решит вернуть гимн и флаг? А мы уже приняли решение, что мы не едем. Надо быть более спокойными и взвешенными. Условия могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости от СВО и мирных переговоров. А до Олимпиады время еще есть. Президент не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Маргарет Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях. Также не пройдут допуск атлеты и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Путин — о поездке россиян на Олимпийские игры-2024: «Нужно изучать, хотят ли нас отсечь от медалей?»

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-putin-ne-khochet-byt-politikom-kotoryi-zapreshaet-sportsmenam-ekhat-na-olimpiadu-315242/
Олимпиада
Владимир Путин
Светлана Журова
МОК
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