Журова о критериях МОК по допуску российских спортсменов: «Готовы ли мы дальше выступать без флага и гимна?»

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала критерии МОК в отношении допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«При всех условиях, которые МОК поставил нам для возможного допуска до Олимпиады, кто-то останется из наших спортсменов? Будут ли атлеты сами принимать такие условия, когда все их товарищи не поедут, а поедет буквально несколько человек? Готовы ли мы дальше выступать без флага и гимна? Плюс нет гарантий, что приехавшим на Олимпиаду спортсменам они дадут выступать. Как будут проверять, поддерживает атлет СВО или нет? На Олимпиаде наших спортсменов могут попросить подписать соответствующие документы, которые будут подтверждать, что человек не поддерживает СВО. Все это будет озвучиваться уже там на месте, скорее всего. И что будет делать наш спортсмен? Развернется и уедет? Пункт по поводу спортсменов ЦСКА и Росгвардии несправедлив тоже», — цитирует Журову Metaratings.ru.

28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.