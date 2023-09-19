Журова: «Никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что не так много российских спортсменов, которые могут попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы — в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду. Не знаю, будет ли 180 атлетов, или меньше — конечно, мы будем ориентироваться по ситуации. Если будут вводиться дополнительные требования, что-то подписывать, мы никуда не поедем. Поэтому пока мы рассматриваем возможность, проходим квалификационные соревнования, но никто не скажет на 100 процентов, что мы будем на этой Олимпиаде», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

19 сентября Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что в случае допуска в Париж 180 спортсменов смогут выступить на Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.