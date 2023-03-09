Журова: «Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия должна провести свои соревнования, если спортсменов не допустят на Олимпиаду в Париже.

«Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования. У нас есть уже название — «Игры доброй воли». К нам приедут те, кто готов соревноваться в спорте, а не в политике. И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды. У нас очень сильные спортсмены, которые покажут свой высший уровень даже, если нас не пустят в Париж», — приводит слова Журовой Sport24.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В январе исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.