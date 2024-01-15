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Сегодня, 17:55

Свищев назвал безответственным обращение латвийских депутатов к Макрону с призывом не пускать россиян на Олимпиаду

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал обращение латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Совершенно безответственное заявление депутатов сейма Латвии, — приводит слова Свищева RT. — Я бы также не рекомендовал им говорить от имени своих атлетов, поскольку угроза бойкота может выйти боком самим латвийцам. Это ведет к отстранению от Олимпиады в будущем. Во-вторых, Макрон, возглавляющий сейчас Францию, выступает гарантом безопасности соревнований и равных условий для спортсменов и всех приехавших в страну гостей. Зачем ему слушать каких-то полуэкспертов, которые вмешиваются в дела его государства? Считаю, что будущего у таких заявлений быть не должно и перед ними сумеют устоять».

Ранее сообщалось, что латвийские депутаты обратились к Макрону с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: RT
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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