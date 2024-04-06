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Сегодня, 16:04

Свищев назвал справедливыми слова американца Снайдера об отстранении Садулаева

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на сообщение американского борца вольным стилем Кайла Снайдера об отстранении двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева от участия в лицензионном турнире в Баку.

Ранее Снайдер заявил, что жалеет об отстранении Садулаева и надеется, что россиянин выступит на Играх в Париже.

«Хотелось бы, чтобы таких заявлений было как можно больше, потому что они справедливые. Это сообщество спортсменов, которое действительно поддерживает друг друга. МОК должен слышать и реагировать. А то у нас слышат только сторону Украины. Почему-то доводы россиян никто даже не обсуждает на сегодняшний день», — сказал Свищев «СЭ».

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
Дмитрий Свищев
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