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Свищев — об участии украинцев в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян: «Они поняли, что их решения бесполезны»

Виктория Кравченко
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о том, что спортсмены с Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при допуске на них российских и белорусских атлетов.

«Украина пыталась шантажировать мировое сообщество неучастием своей страны в соревнованиях, но этим они наказывали своих спортсменов. Я считаю, это правильное решение, пусть выступают. Странными были требования украинских спортивных акционеров не общаться с российскими спортсменами, не пожимать им руки, не финансировать тех спортсменов, которые участвовали в российских соревнованиях. Сейчас они поняли, что эти решения были бесполезными. Между нашими спортсменами не существует неразрешимых разногласий. Спортсмены всего мира солидарны друг с другом. Не думаю, что отношения между спортсменами, которые годами тренировались вместе, выступали, испорчены. И не чиновникам их разрушать», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В апреле 2023 года член исполкома олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 в Париже вместе с российскими атлетами.

Дмитрий Свищев
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