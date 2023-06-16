Свищев опроверг информацию о принципах допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о критериях для участия россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники сообщило о том, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Пообщался с руководителями спорта России. По нашей информации, официальных заявлений МОК об условиях участия спортсменов нет. Они обсуждают разные варианты. Одно можно сказать точно: на унизительных условиях наши спортсмены не поедут. Мы очень надеемся, что условия будут справедливые», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.