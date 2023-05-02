Свищев отреагировал на предложение Матыцина провести Игры БРИКС-2024 в России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на предложение министра спорта России Олега Матыцина провести Игры БРИКС-2024 в России.

«Любые международные соревнования на территории России интересны, и мы будем их поддерживать. Если понадобится внести изменения в законодательство, чтобы провести эти соревнования, мы это быстро сделаем. Международные соревнования — это мощнейший рывок для развития спорта. Для любой страны и любого города важно и почетно, когда на ее территории проходят международные соревнования. И главное — это важно для тех, кто будет участвовать в этих соревнованиях. Кто побоится, тот не приедет. Но любой организатор должен обеспечить безопасность соревнований. Россия доказала и ранее, и сейчас, что в стране проходят самые безопасные международные соревнования. Что и докажет впредь. Мы много внимания уделяем безопасности. Все будут в безопасности, и чтобы не было каких-то сомнений, будем проводить разъяснительную работу с коллегами из других стран. Сейчас очень сложная логистика. Придется лететь через хабы, но для спортсмена, который хочет участвовать, это не будет сложностью», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин на совещании главы государства Владимира Путина с правительством предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.