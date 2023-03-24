Свищев отреагировал на слова Вяльбе о невозможности выступления россиян в нейтральном статусе

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, заявившей, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх без российских флага и гимна.

«Я знаю Елену Вяльбе как великую спортсменку, тренера и функционера. С ее именем связана славная история советских и российских лыжных гонок. Я ее очень уважаю. Но сейчас она выступает в роли чиновника, руководителя Федерации лыжных гонок. Я не могу сказать, что разделяю или не разделяю ее позицию. Это сложный вопрос, который нужно решать, учитывая мнение самих спортсменов. Конечно, мы все хотим, чтобы наши атлеты выступали под российским флагом и с российским гимном. Но в этой ситуации нельзя забывать о самих спортсменах, для которых участие в соревнованиях, в том числе и международных, является смыслом всей жизни. Поэтому в этом вопросе ни в коем случае нельзя рубить сплеча. Нужно биться за наших парней и девушек. Нужно добиваться их выступления с флагом и гимном. Но самим лишать их права участвовать тоже неправильно», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК допустил возвращение россиян на международную арену в нейтральном статусе.