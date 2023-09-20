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Сегодня, 20:56

Свищев считает, что в случае допуска российские спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх

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Председатель комитет Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что любой российский спортсмен будет выглядеть достойно, даже с нейтральным статусом.

«Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Они будут выглядеть достойно на фоне остальных спортивных федераций, даже несмотря на свой нейтральный статус. Спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом уже заявлял президент Владимир Путин. У спортсменов должен быть выбор. И тему бойкота нужно закрыть навсегда. Мы хотим видеть наших атлетов на всех спортивных мероприятиях», — приводит слова Свищева RT.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: RT
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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