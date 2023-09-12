Свищев заявил, что недопуск российских спортсменов будет означать конец олимпийского движения

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Безусловно, текущая ситуация является уникальной для российских и белорусских спортсменов. Мы наблюдаем колоссальное давление со стороны наших западных коллег с их требованиями по тем же декларациям, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к спорту в целом. Здесь имеет значение, что уже есть международные федерации, которые готовы допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но продолжают оглядываться на некоторые рекомендации МОК. Под этим я, конечно же, подразумеваю нейтральный статус, отсутствие национальных флагов и гимна. Но, что еще важнее, сюда же прибавляется и отказ от поддержки политического курса руководства страны. На мой взгляд, все это дискриминация чистой воды. По их логике представители России не должны состоять в клубах, которые имеют отношение к силовым ведомствам. А сами упускают факт того, что в той же Германии Министерство спорта входит в состав МВД. В таком случае надо разговаривать со всеми. Как я уже достаточно давно говорю, недопуск российских спортсменов будет означать конец олимпийского движения», — приводит слова Свищева RT.

Ранее Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос участия в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.