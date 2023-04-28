Тарасова поддержала заявление комиссии спортсменов ОКР: «Считаю, это очень правильное решение»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление комиссии спортсменов ОКР с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

«Считаю, это очень правильное решение. Мы сейчас находимся под санкциями, нам хочется, чтобы их отменили. Будем смотреть, как наши будут продавливать это. Этим должны заниматься люди с высокой квалификацией. Они должны нам помочь, а не разрушить совсем все», — сказала Тарасова «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.