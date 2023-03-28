Тарасова считает, что российские спортсмены должны выступать при любых предложенных условиях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допускать до участия в международных соревнованиях российских спортсменов, которые не поддержали СВО.

«Наши спортсмены должны выступать при любых условиях, которые нам предложат! Если мы этого не будем делать, у нас не будет никакой надежды, что наш российский спорт не загнется» Спортсмены должны выступать!", — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 28 марта исполком МОК рекомендовал разрешить российским спортсменам, не поддерживавшим специальную военную операцию, выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. При этом в МОК рекомендовали не допускать до соревнований тех атлетов, которые связаны с вооруженными силами.