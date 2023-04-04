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Сегодня, 20:30

Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на ОИ под нейтральным флагом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Федерации лыжных гонок спорта России Елены Вяльбе.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр. Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», — приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.

Ранее Вяльбе заявила, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только под своим флагом и гимном.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10774670-tarasova-obyasnila-pochemu-ne-soglasna-s-vyalbe-v-voprose-uchastiya-rossijskih-sportsmenov-v-olimpijskih-igrah-v-nejtralnom-statuse.html
Олимпиада
Елена Вяльбе
Татьяна Тарасова
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