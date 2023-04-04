Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на ОИ под нейтральным флагом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Федерации лыжных гонок спорта России Елены Вяльбе.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр. Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», — приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.

Ранее Вяльбе заявила, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только под своим флагом и гимном.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.