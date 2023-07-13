Тарасова жестко отреагировала на решение МОК не пригласить Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пригласить Россию и Белоруссию к участию в Олимпиаде-2024 в установленную дату 26 июля.

«Сволочи! Чтобы они сгорели! Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участие в Олимпиаде», — сказала Тарасова «СЭ».

Сообщается, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.