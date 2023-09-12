Тарпищев считает, что права спортсменов должны быть в приоритете в вопросе допуска на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Международные федерации должны ставить в приоритет права спортсменов в вопросе допуска на Олимпиаду.

«Но даже у нас в теннисе еще ничего не понятно. Решение ведь за Международной теннисной федерацией (ITF), и оно будет после Открытого чемпионата Франции. Надо ждать, но мы на связи с ITF и продолжаем работу с ними», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.